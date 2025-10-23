Avrupa'daki barınma krizi turistik kiralama platformlarını vurdu

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ilk “uygun fiyatlı konut” paketi, yalnızca kısa dönem kiralamaları sınırlamayı değil; devlet yardımı kurallarını gevşeterek konut yatırımlarını kolaylaştırmayı ve kullanılmayan uyum fonlarının sosyal konut inşasına aktarılmasını da öngörüyor.

Avrupa genelinde büyüyen barınma krizi

Eurostat verilerine göre AB’de konut fiyatları 2015’ten 2025’e kadar %60,5 oranında arttı. Artış, özellikle gençler ve düşük gelirli gruplar arasında barınmayı erişilmez hâle getirirken, eşitsizliği derinleştiriyor ve popülizmi besliyor.

Konut sahipliği, AB’de toplam hanehalkı servetinin %63’ünü oluşturuyor. Ancak büyük kentlerde artan kira fiyatları, vatandaşların yaşam kalitesini düşürürken Avrupa Konseyi, bu krizin artık sadece sosyal değil, ekonomik bir meseleye dönüştüğünü vurguluyor.

Turistik kiralamalar mercek altında

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Aralık ayında açıklanması planlanan paketin ayrıntılarını bugün Brüksel’deki zirvede liderlerle paylaşacak. Yeni plan, Danimarkalı sosyal demokrat komiser Dan Jorgensen tarafından yönetilen yeni “Konut Portföyü” kapsamında hazırlanıyor.

Taslağa göre Komisyon, Airbnb gibi kısa süreli kiralama platformlarının yerel konut piyasaları üzerindeki baskısını azaltmak için AB genelinde bağlayıcı kurallar getirecek. Pek çok Avrupa şehrinde bu platformlar, kent merkezlerinde yerli halkı dışlayarak fiyatları yukarı çekiyor.

Ülkeler arasında yetki tartışması

Bazı başkentler —özellikle Paris ve Berlin—, Komisyon’un konut politikalarına müdahale etmesini “ulusal yetki ihlali” olarak değerlendiriyor. Ancak AB Konseyi Başkanı António Costa, Komisyon’un bu konuda “tamamlayıcı rol” üstlenebileceğini belirterek, “En azından ulusal ve yerel otoritelere daha iyi çalışmaları için düzenleyici araçlar sunabiliriz,” dedi.

Costa, ayrıca Next Generation EU fonlarının bir kısmının doğrudan sosyal konut projelerine yönlendirilmesini önerdi.

2026’da gündemin merkezinde konut olacak

Avrupa Konseyi’nin taslak sonuç bildirgesine göre liderler, Komisyon’dan “devletlerin çabalarını destekleyecek kapsamlı bir uygun konut planını hızla sunmasını” istiyor.

AB’nin yetkileri sınırlı olsa da, Brüksel 2026’dan itibaren konut krizini siyasi ve ekonomik öncelikler listesine dahil etmeye hazırlanıyor.