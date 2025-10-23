Tunus açıklarında göçmen faciası: Aralarında bebeklerin de olduğu 40 kişi yaşamını yitirdi

Yetkililerin açıklamasına göre tekne, yaklaşık 70 göçmeni taşıyordu ve hepsinin Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

30 kişi kurtarıldı

Kaza çarşamba günü meydana geldi. Yaklaşık 30 kişi kurtarılırken, diğer yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Tunus makamları, kazanın oluş şekli ve teknenin kalkış noktasıyla ilgili detayların araştırıldığını açıkladı.

Akdeniz, göçmenler için ölüm yolu

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2023 yılında 210 binden fazla kişi Orta Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalıştı. Bunlardan yaklaşık 60 bini yakalanarak geri gönderildi, 2 bine yakını ise denizde hayatını kaybetti.

Geçen şubat ayında da Sfax kenti açıklarında Sudanlı göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, benzer bir trajedi yaşanmıştı.

Tunus üzerindeki baskı artıyor

Avrupa’ya yönelen göç dalgasının başlıca geçiş noktalarından biri hâline gelen Tunus, artan uluslararası baskı altında.

Avrupa Birliği, 2023 yılında Tunus ile 118 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak düzensiz göçle mücadele, insan kaçakçılığını önleme ve sınır güvenliğini güçlendirme konularında destek sözü vermişti.

Ancak Akdeniz hâlâ dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor.