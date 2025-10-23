Meta, yapay zeka biriminde 600 kişiyi işten çıkarıyor

New York Times gazetesine göre karar, Meta’nın son dönemde yapay zeka kapasitesini artırmak için yaptığı yoğun işe alımların ardından geldi. Wall Street Journal ise işten çıkarılan personelin büyük kısmına şirket içinde başka bölümlere geçme imkânı sunulacağını yazdı.

Yapay zeka bölümünün genel direktörü Alexandr Wang tarafından çalışanlara gönderilen dahili notta, bu kararın “karar alma süreçlerinde daha az tartışma gerektireceği” ve ekibin daha çevik çalışmasını sağlayacağı belirtildi.

Meta, konuya ilişkin AFP’nin yorum talebine yanıt vermedi.

Zuckerberg, “yapay süper zekâ” yarışında hız kesmiyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, rakiplerine karşı avantaj sağlamak için yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, insan zekasını aşan bilişsel yeteneklere sahip olacağı düşünülen “yapay süper zeka” teknolojisini geliştirme yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

Eylül ayında Meta, yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerini tanıtmış; ekrana ve sesli komutla çalışan yapay zekâ özelliklerine sahip bu ürünle dijital ve fiziksel dünyayı birleştirme vizyonunu vurgulamıştı.

Ağustos ayında ise Meta, Kaliforniya’da yapay zeka düzenlemelerini gevşetmeyi savunan yerel adayları finanse edecek bir organizasyon kurduğunu duyurmuştu.

Şirket, bu adımı Çin’in teknolojik rekabet gücüne karşı “daha esnek bir yasal ortam” yaratmak amacıyla attığını açıklamıştı.