Puslu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2025 10:55

Meta, yapay zeka biriminde 600 kişiyi işten çıkarıyor

Meta (Facebook, Instagram) şirketi, yapay zeka (AI) biriminde yaklaşık 600 pozisyonu kaldırma kararı aldı. Şirketin bu adımı, ABD basınına göre, “organizasyonel şişkinliği azaltma” amacı taşıyor.

Meta, yapay zeka biriminde 600 kişiyi işten çıkarıyor

New York Times gazetesine göre karar, Meta’nın son dönemde yapay zeka kapasitesini artırmak için yaptığı yoğun işe alımların ardından geldi. Wall Street Journal ise işten çıkarılan personelin büyük kısmına şirket içinde başka bölümlere geçme imkânı sunulacağını yazdı.

Yapay zeka bölümünün genel direktörü Alexandr Wang tarafından çalışanlara gönderilen dahili notta, bu kararın “karar alma süreçlerinde daha az tartışma gerektireceği” ve ekibin daha çevik çalışmasını sağlayacağı belirtildi.

Meta, konuya ilişkin AFP’nin yorum talebine yanıt vermedi.

Zuckerberg, “yapay süper zekâ” yarışında hız kesmiyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, rakiplerine karşı avantaj sağlamak için yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, insan zekasını aşan bilişsel yeteneklere sahip olacağı düşünülen “yapay süper zeka” teknolojisini geliştirme yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

Eylül ayında Meta, yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerini tanıtmış; ekrana ve sesli komutla çalışan yapay zekâ özelliklerine sahip bu ürünle dijital ve fiziksel dünyayı birleştirme vizyonunu vurgulamıştı.

Ağustos ayında ise Meta, Kaliforniya’da yapay zeka düzenlemelerini gevşetmeyi savunan yerel adayları finanse edecek bir organizasyon kurduğunu duyurmuştu.

Şirket, bu adımı Çin’in teknolojik rekabet gücüne karşı “daha esnek bir yasal ortam” yaratmak amacıyla attığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Meta Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: İsrail, soykırımcı hedeflerinden vazgeçmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
İş arkadaşının habersiz fotoğrafını çekmek "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu sayıldı
11:00
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
10:58
Bakan Kurum: Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır
11:00
Koruma altındaki kum zambaklarını koparana 2,8 milyon liraya kadar ceza
10:55
Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: İsrail, soykırımcı hedeflerinden vazgeçmedi
10:48
Tunus açıklarında göçmen faciası: Aralarında bebeklerin de olduğu 40 kişi yaşamını yitirdi
Deniz kırlangıçları göç yolculuğunda
Deniz kırlangıçları göç yolculuğunda
FOTO FOKUS
İstanbul'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
İstanbul'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ