Dünya
Science Alert 08.12.2025 08:33

Gülme gazı depresyon belirtilerini hızla hafifletebilir

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, kontrollü dozlarda uygulanan “gülme gazı” olarak bilinen nitröz oksitin, depresyon belirtilerini kısa sürede azaltabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, yöntemin etkisinin geçici olduğunu ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gülme gazı depresyon belirtilerini hızla hafifletebilir

Araştırmacılar, gülme gazı olarak bilinen nitröz oksitin depresyon belirtilerini kısa sürede hafifletebildiğini ortaya koydu. Çalışma, İngiltere’deki University of Birmingham ve University of Oxford araştırmacıları tarafından yürütüldü.

Araştırma kapsamında yedi klinik çalışma ve toplam 247 katılımcı değerlendirildi. Katılımcılara yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında nitröz oksit solutuldu ve sonuçlar plasebo gruplarıyla karşılaştırıldı.

Etki süresi sınırlı

Bulgular, gazın iki saat gibi kısa bir sürede depresyon belirtilerini azaltabildiğini gösterdi. Ancak bu etkinin kalıcı olmadığı ve tekrar doz uygulanmadığında belirtilerin bir hafta içinde geri dönebildiği belirtildi.

Yüksek doz uygulanan gruplarda bulantı, baş ağrısı ve gerçeklikten kopma hissi gibi yan etkilerin daha sık görüldüğü bildirildi.

Uzmanlar, yöntemin glutamaterjik sistem üzerindeki yatıştırıcı etkisi ve beyin kan akışıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Çalışmanın, hızlı etkili yeni tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Araştırma bulguları, eBioMedicine dergisinde yayımlandı.

İngiltere
