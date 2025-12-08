Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2025 12:19

Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında ICE, sabıkasız yaklaşık 75 bin kişiyi gözaltına aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında sabıka kaydı bulunmayan yaklaşık 75 bin kişiyi gözaltına aldı.

Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında ICE, sabıkasız yaklaşık 75 bin kişiyi gözaltına aldı

California Üniversitesine bağlı Berkeley Kampüsü'nde yürütülen "Sınır Dışı Verileri Projesi" kapsamında 20 Ocak ile 15 Ekim arasında ICE tarafından yapılan yakalamalara ilişkin verilere ulaşıldı.

ICE'nin gözaltı, tutuklama ve sınır dışı etme kayıtlarından sorumlu bir iç birimi tarafından derlenen veriler, kuruma karşı açılan bir dava yoluyla elde edildi.

Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde göçmenlik operasyonları başlatan Sınır Devriyesi'nin gözaltı kararlarına ilişkin verilere yer verilmeyen çalışmaya göre, Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz aylık döneminde ICE tarafından yaklaşık 220 bin kişi gözaltına alındı ve bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.

Göç Politikası Enstitüsünden Kıdemli Politika Analisti Ariel Ruiz Soto, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu durum, yönetimin sabıkalı kişilerle ilgili söyledikleri ve 'bu kişilerin en kötülerinin peşine düştükleri' yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor." ifadesini kullandı.

Sınır Devriyesince yapılan gözaltıları ise "kara kutu" olarak niteleyen Ruiz Soto, "Sınır Devriyesi kaç gözaltı yapıyor? Bunların kaçı sınır dışı edilmeyle sonuçlanıyor ve hangi koşullarda?" diye sordu.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ve ülkenin Kuzey ile Güney sınırlarından görev yapan Sınır Devriyesi ekipleri, son zamanlarda belgesiz göçmenlerle mücadele kapsamında ABD'nin iç bölgelerinde görevlendirilmişti.

Öte yandan, Trump yönetimi ocak ayında ICE tarafından yapılan gözaltılara ilişkin ayrıntılı bilgileri düzenli olarak yayımlamayı durdurmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Suriye’de bir yılda neler değişti?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Antalya'da hissedilen bir deprem oldu
13:26
Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenledi
13:08
Trabzon’dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı
12:57
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
12:39
Şırnak'ta şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü
12:40
ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ