Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında ICE, sabıkasız yaklaşık 75 bin kişiyi gözaltına aldı

California Üniversitesine bağlı Berkeley Kampüsü'nde yürütülen "Sınır Dışı Verileri Projesi" kapsamında 20 Ocak ile 15 Ekim arasında ICE tarafından yapılan yakalamalara ilişkin verilere ulaşıldı.

ICE'nin gözaltı, tutuklama ve sınır dışı etme kayıtlarından sorumlu bir iç birimi tarafından derlenen veriler, kuruma karşı açılan bir dava yoluyla elde edildi.

Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde göçmenlik operasyonları başlatan Sınır Devriyesi'nin gözaltı kararlarına ilişkin verilere yer verilmeyen çalışmaya göre, Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz aylık döneminde ICE tarafından yaklaşık 220 bin kişi gözaltına alındı ve bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.

Göç Politikası Enstitüsünden Kıdemli Politika Analisti Ariel Ruiz Soto, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu durum, yönetimin sabıkalı kişilerle ilgili söyledikleri ve 'bu kişilerin en kötülerinin peşine düştükleri' yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor." ifadesini kullandı.

Sınır Devriyesince yapılan gözaltıları ise "kara kutu" olarak niteleyen Ruiz Soto, "Sınır Devriyesi kaç gözaltı yapıyor? Bunların kaçı sınır dışı edilmeyle sonuçlanıyor ve hangi koşullarda?" diye sordu.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ve ülkenin Kuzey ile Güney sınırlarından görev yapan Sınır Devriyesi ekipleri, son zamanlarda belgesiz göçmenlerle mücadele kapsamında ABD'nin iç bölgelerinde görevlendirilmişti.

Öte yandan, Trump yönetimi ocak ayında ICE tarafından yapılan gözaltılara ilişkin ayrıntılı bilgileri düzenli olarak yayımlamayı durdurmuştu.