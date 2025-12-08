İstanbul'da narkotik operasyonunda polise ateş açıldı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir adrese sabah 07.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskın sırasında, şüphelilerce evin içinden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda, Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Albayrak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada, polise silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli R.A. ölü ele geçirildi. Evde bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. ise ekiplerce sağ yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor.