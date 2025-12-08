Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.12.2025 09:49

İstanbul'da narkotik operasyonunda polise ateş açıldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin evin içinden güvenlik güçlerine ateş açması sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Saldırgan ölü ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da narkotik operasyonunda polise ateş açıldı
[AA (Arşiv)]

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir adrese sabah 07.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskın sırasında, şüphelilerce evin içinden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda, Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Albayrak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada, polise silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli R.A. ölü ele geçirildi. Evde bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. ise ekiplerce sağ yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanlarını İstanbul’da ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
10:00
Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi
09:54
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin deviren halk, geleceğe umutla bakıyor
09:50
Brent petrolün varili 63,72 dolardan işlem görüyor
09:45
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanlarını İstanbul’da ağırlayacak
09:45
Doğu "beyaza" bürünüyor
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılı Şam'da kutlandı
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılı Şam'da kutlandı
FOTO FOKUS
Sigarayla ilgili çarpıcı araştırma
Sigarayla ilgili çarpıcı araştırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ