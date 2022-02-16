Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı
[Fotoğraf:Reuters]
Sudan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.
Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve durumları uygun olanların bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, vatandaşların Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maslahatgüzar ile irtibat kurmaları istendi.
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