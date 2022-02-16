Akademi 15 Şubat'ta, İngilizcenin Fransa'da medya ve kültür alanında giderek yaygınlaştığına, bunun nesiller arasında sosyal ve kültürel kırılmaya yol açacağı endişesine ilişkin 30 sayfalık rapor yayımladı.

Fransızca giderek İngilizceleşiyor

Raporda, İngilizcenin ülkede reklam sloganları ve programlarla "istilacı konumuna" geldiğine ve Fransızcanın giderek İngilizceleştiğine dikkati çekildi.

"Fransızca dil bilgisinin muhtemel dönüşümünün yol açacağı dil referans kaybı ile gerçekleşecek sosyal kırılma, nesiller arası ayrışmayı iki katına çıkaracaktır." ifadesine yer verilen rapora göre, halk arasında Anglo-Amerikan kelime dağarcığının iyi olduğu algısı mevcut.

Fransız markaları İngilizce slogana meraklı

Rapora göre, İngilizce giderek baskın hale geldi, özellikle Fransızca kelimelerde anlam ve işlev kaybı yaşanıyor. Bunun da dilin söz dizilimi ve yapısı üzerinde kötü sonuçlara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İngilizce kelime ve slogan kullanımının medya ve reklamcılık sektörlerinde giderek yaygınlaştığı ifade edilen raporda, bazı Fransız markalarının tanıtımlarında kullandıkları İngilizce sloganlar örnek gösterildi.

Raporda, büyük Fransız markaların artık sloganlarını "Fransızca yazma zahmetine bile girmedikleri" kaydedildi.

Fransız Akademisi, 5 Ocak'ta, geçen yıl yürürlüğe giren kimlik kartlarına Fransızca ve İngilizce yazılması kararını Danıştaya götürmeyi düşündüklerini açıklamıştı.