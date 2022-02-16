Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmesi, ürünlere doğru zamanda, doğru fiyatla ulaşması ve fahiş fiyat uygulamasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.

İşletmelerdeki etiketleri kontrol eden ekipler, seçilen ürünlerin kasadan satışını yapıp fişleri inceledi. Reyonda ve kasada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Raf-kasa farkı, son kullanma tarihi, fiyatlandırma, yıkanmadan yenen ürünlerin açıkta satışı ile gramaj konusunda denetimleri sürdüren ekipler, KDV indirimiyle ilgili kontrollere başladı. Şehrimiz genelinde gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulandı ve satışlar indirimli fiyatlarla yapılıyor. Teyakkuz halinde olan ekiplerimiz, satışların kontrollerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız kentteki tüm işletmelerden güvenle alışverişini yapabilirler."

Bartın Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de kentte denetime çıktı.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip yüzde 7'lik indirim uygulanıp uygulanmadığını denetliyor, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatları karşılaştırıyor.

Denetimlerde, esnafların KDV indirimlerini fiyat etiketlerine yansıttığı görüldü.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren temel gıda ürünlerinin satıldığı marketleri denetledi.

KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlere, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş da katıldı.