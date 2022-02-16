Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı. Sürücü ve arkadaşı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yabancı uyruklu şahıs olduğunu belirledi.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Suriyeli sürücü Y.H. ile araçta bulunan S.B. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kilis
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