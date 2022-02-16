Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 33. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.
Çevreli beldesinde Akbaş'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarıları anlatıldı, daha sonra dua edildi.
Törene Akbaş'ın ailesinin yanı sıra Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, kurum amirleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Tokat
Sıradaki Haber
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz