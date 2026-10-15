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Dünya
AA 15.10.2026 23:50

Irak'ta Türkmen lider Seman Ağa bakan oldu

Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, ilk kez Irak Türkmen Cephesinden bir aday devlet bakanlığı görevine seçildi.

Irak'ta Türkmen lider Seman Ağa bakan oldu

Irak Meclisinde yapılan oylamada, başbakan yardımcılığı görevine Muhammed Temim, Leys Hazali ve Muhsin Mendelavi seçildi.

Savunma Bakanlığına Naif Şammari, İçişleri Bakanlığına Yasir Maliki, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha, Kültür Bakanlığına Yasin İtavi, İmar ve İskan Bakanlığına ise Ali Rebaz Hemlan’ı getirildi.

Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanlık için Muhammed Musevi ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için de Sefa Kanan seçildi.

Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu

Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi.

Ağa’nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisine sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek.

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mehmet Seman Ağa'yı kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak Meclisi tarafından Devlet Bakanı seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır."

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verirken, gönül coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu geleceğe taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Sayın Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor, başta Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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