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Dünya
AA 15.10.2026 21:46

İranlı komutan Hatemi: Her türlü savaşa hazırız

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu belirtti.

İranlı komutan Hatemi: Her türlü savaşa hazırız

İran devlet televizyonuna göre Hatemi, Tahran'daki İmam Ali Subay Üniversitesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşman gemilerinin Umman Denizi'ndeki deniz sahasına giremediğini ifade eden Hatemi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu dile getirdi.

Hatemi, "Silahlı Kuvvetler, her türlü savaşa hazır." diyerek İran'ın altyapısına saldırılması durumunda, İsrail ve bu ülkeyle işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının zarar göreceğini kaydetti.

İran halkının haklarına saygı gösterilene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını savunan Hatemi, "düşmana ait çok sayıda askeri üssün zarar gördüğünü, düşmanın görme yetisinin zayıfladığını" öne sürdü.

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İran ABD Hürmüz Boğazı
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