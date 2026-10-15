ABD tarafından alıkonulan Maduro, New York'taki mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti

ABD tarafından alıkonulan ve New York'ta hakim karşısına çıkan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarındaki suçlamalara yanıt verdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, duruşmada Maduro, Venezuela'da görevdeyken bazı kişilere "işkence" yapılması yönünde talimatlar verdiği öne sürülen iddianamedeki tüm suçlamaları reddetti.

CNN'in haberine göre, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde bir tercüman aracılığıyla konuşan Maduro, suçlamaları daha önce sunulan "asılsız iddiaların yeniden paketlenmiş hali" olarak nitelendirerek, revize edilen iddianameyi reddettiğini açıkladı.

Ev hapsi talebi kısa süre önce reddedilen Flores de son yıllarda Venezuela'da gözaltında tutulan ABD'liler ve diğer kişilere işkence yaptıklarına dair suçlamaların yanı sıra mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarını da kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme, savunmanın davanın reddi yönündeki argümanlarını ele almak üzere bir sonraki duruşmayı 17 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı operasyon düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro ve eşi 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.