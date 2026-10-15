Bakan Kurum: Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD İl Müdürlüğü'ndeki İstanbul Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul, Antalya, Sakarya ve Kocaeli'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, İstanbul'da hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurum, Ayazağa'da ve Kocaeli'de kaybolan 6 kişiyi kurtarmak için ekiplerin arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren sahada koordinasyon içinde çalışmaları yürüttüğünü belirten Kurum, toplantıda detaylı bir şekilde sel felaketinin nedenlerini, sonuçlarını, vatandaşların durumlarını, ortaya çıkan tabloyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Kurum, İstanbul'un son 83 yılın en yüksek yağışını aldığını vurgulayarak "Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar da 273 kilogram yağış düştü. Metrekareye 273 kilogram yağış, 27 santim su yüksekliği demek. Selin yoğun yaşandığı Sarıyer'de, Şile'de, Başakşehir'de, Güngören'de 27 santim su yüksekliği, son 48 saatte o ilçelere düştü. Bir günde İstanbul'da böyle bir yağış sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 7 seviyesinde arttı." diye konuştu.

Felaketin ardından en önemli önceliklerinin can güvenliği olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla arama, kurtarma bekleyen veya ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız yok. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara emniyet birimlerimiz aldılar ve bir kısmını da misafirhanelerde misafir ediyoruz. Bu çerçevede tam 3 bin 57 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz sağ salim kurtardılar ve güvenli alanlara taşıdılar. İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda tüm barınma talepleri karşılanacaktır.

Sel felaketi gören 39 ilçemizde 14 ayrı noktada 110 aracımızla itfaiyemiz, belediyelerimiz vatandaşımıza sıcak çorba ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları yapmaktadır. Bu çerçevede 48 toprak kayması vakası gerçekleşti, 39 ilçemizde 53 istinat duvarı aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Tam 9 bin 755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7 bin 800'üne anında müdahalelerini yaptılar ve vatandaşımızın ne talebi, ne ihtiyacı varsa devletimiz bu talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi."

"Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı"

Bakan Kurum, hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını, vatandaşların mal, çiftçilerin ürün hasarına ilişkin AFAD koordinasyonunda ilgili birimlerin tespitleri yaptıklarını belirterek, "Şu ana kadar yapılan tespitler çerçevesinde sadece Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan tespitler sonucunda vatandaşımızın mal hasarına, binalarda yaşanan hasarlara ilişkin devletimiz her türlü desteği yapacaktır. Milletimiz bu noktada müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çiftçilerin hasarlarına ilişkin tespitleri hızlı bir şekilde yaptığını dile getiren Kurum, "109 hayvanımız telef oldu. İnşallah hafta sonu da Tarım Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin telef olan hayvanlarına ilişkin yardımları gerçekleştiriyor olacak. Sera çadırları, yem, saman gibi ihtiyaçları da Valiliğimiz koordinasyonunda gidereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Kurum, ulaşımda tedbir amaçlı Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergahın trafiğe kapatıldığını aktararak, Anadolu Yakası'nda 10 bin, Avrupa Yakası'nda 30 bin olmak üzere toplam 40 bin vatandaşın elektrik kesintisi yaşadığını ve bunun tedbir amaçlı yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 9 bin su baskını ihbarı geldiğini ve ekiplerin ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Kurum, gerek şehirdeki araç gereçlerle gerek şehir dışından istenilen araçlarla birlikte en geç cumartesi günü tüm baskınlardaki hasarı gidermek adına müdahaleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kocaeli ve Sakarya'daki sel felaketi

Kurum, kuvvetli yağışların Kocaeli ve Sakarya'da da etkisini gösterdiğini ve iki ilde de su baskınlarının yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Sakarya'da yaklaşık metrekareye 140 kilogram yağış düştü, 1 ev yıkıldı, 1 köprü çöktü. Özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde su baskını ve dere taşkınları yaşanmaktadır. Bu iki şehrimizde de devletimiz sahadadır, milletinin yanında, el birliğiyle bu sıkıntıları, problemleri gidereceğiz. Tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane, dükkan dükkan çalışacağız. Nasıl Kastamonu Bozkurt'ta yaptıysak, nasıl Giresun'da Dereli'de hızlı bir şekilde aksiyon aldıysak, Antalya'da yangın sonrası milletimizin evlerini 1 yılda nasıl teslim ettiysek İstanbul'daki sel sonrası aksiyonumuz da aynı şekilde olacak. Devletimiz, milletimizin bu ihtiyaçlarını inşallah hızlı bir şekilde geçmişte yaptığı anlayışla giderecektir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının devam ettiğini ve tedbiri elden bırakmayacaklarını söyleyen Kurum, "Yarın sabah itibarıyla özellikle Avrupa Yakası'nda yeniden yağışlarımız var. Sarı kodlu uyarımız İstanbul için, 24 ilimiz için devam ediyor. Cumartesi günü de yağışlar İstanbul'un genelinde devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlarımıza, belediyelerimize iletebilirler. Yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Bu illerimizde de gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un tüm afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi çok önemli"

Bakan Kurum, İstanbul'da yaşanan her afetin, kendilerine acı bir gerçeği hatırlattığını dile getirerek iklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün en önemli gündem maddesi olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde, farklı coğrafyalarda aşırı yağışların, sellerin, kuraklığın ve yangınların yaşandığını ve vatandaşların malına, canına zarar vermeye devam ettiğini ifade etti.

Son dönemde Brezilya ve Nepal'de yaşananların iklim değişikliğinin en somut göstergeleri olduğuna dikkati çeken Kurum, "İklim değişikliği maalesef yağış rejimini etkiliyor ve artık çok daha kısa, tahmin edemeyeceğimiz sürelerde, çok daha yoğun yağışlarla karşılaşabiliyoruz. Geçmişin verileriyle geleceği planlayamayız, bu, artık gün gibi ortada. Şehirlerimizi yalnızca geçmişteki afetlere göre değil, gelecekte karşılaşacağımız daha şiddetli hava olaylarını da dikkate alarak planlamak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un tüm afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızla, devletimizle, belediyelerimizle bunu yapmaya mecburuz. İstanbul'un öncelikli ve tek gündemi budur, bu olmalıdır. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde seferberlik şuuruyla, tüm imkanlarıyla İstanbul'un, İstanbullu hemşerilerimizin yanındadır. Bakanlık olarak biz de riskli konutlarımızı afete hazırlama noktasında tüm birimlerimizle sahadayız. Buradan özellikle belediyelerimize de seslenmek istiyorum.

Dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Merkezi yönetimimiz, yerel yönetimlerimiz ve bilim dünyamızla birlikte hareket etmeli, bu ve benzeri olayları yaşamamak adına adımlarımızı kararlı bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz."

Bugüne kadar yapılan 50-100 yıllık yağış hesaplarının tutmadığını yaşayarak gördüklerini ve bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına göre birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Kurum, "İstanbul bizim gözbebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır, milli güvenlik meselesidir. Afet risklerine şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir. Bu mecburiyet doğrultusunda hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.