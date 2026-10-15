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TRT Haber 15.10.2026 21:00

Bakan Çiftçi: Mahsur kalan 3 bin 55 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmıştır. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Bakan Çiftçi: Mahsur kalan 3 bin 55 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İstanbul genelindeki durum 12 bin 537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valimiz, çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezi’nde koordine ediyor.

Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul’umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmıştır. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor.

 

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