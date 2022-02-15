Rusya'dan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan çekilmeye ve üslerine dönmeye başladığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü açıkladı.

Sözcü, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini söylemişti.