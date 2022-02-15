Güney Kore’de en yüksek günlük vaka
Güney Kore’de, Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 salgınının başından bu yana 57 bin 177 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Güney Kore Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA), son 24 saatte 57 bin 177 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 462 bin 421’e yükseldiğini açıkladı.
Günlük vakaların 6 gündür 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede, 61 kişinin daha ölmesiyle, salgının başından bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 163 oldu.
Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişeleniyor.
Diğer yandan, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere bugünden itibaren dördüncü doz COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı.
Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44,24 milyondan fazla kişiye en az 2 doz aşı yapıldı.
Hong Kong'da 3 yaşındaki çocuklara da aşı uygulanabilecek
Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayısının devamlı olarak artması sonrası, yönetim 3 yaş ve üzeri çocuklara da COVID-19 aşısı uygulanması kararı aldı.
Yönetimden yapılan açıklamada, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara ailelerinin izniyle bugünden itibaren Sinovac aşısı uygulanabileceği belirtilirken, yüz yüze eğitime verilen ara 2 hafta daha uzatılarak, sınıflara dönüş 6 Mart'a ertelendi.
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