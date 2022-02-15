Güney Kore Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA), son 24 saatte 57 bin 177 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 462 bin 421’e yükseldiğini açıkladı.

Günlük vakaların 6 gündür 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede, 61 kişinin daha ölmesiyle, salgının başından bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 163 oldu.

Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişeleniyor.

Diğer yandan, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere bugünden itibaren dördüncü doz COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44,24 milyondan fazla kişiye en az 2 doz aşı yapıldı.

Hong Kong'da 3 yaşındaki çocuklara da aşı uygulanabilecek

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantının etkisiyle günlük vaka sayısının devamlı olarak artması sonrası, yönetim 3 yaş ve üzeri çocuklara da COVID-19 aşısı uygulanması kararı aldı.

Yönetimden yapılan açıklamada, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara ailelerinin izniyle bugünden itibaren Sinovac aşısı uygulanabileceği belirtilirken, yüz yüze eğitime verilen ara 2 hafta daha uzatılarak, sınıflara dönüş 6 Mart'a ertelendi.