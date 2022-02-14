Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin başkentinde aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin başkenti Washington DC'de COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan aşı ve maske zorunlulukları kaldırılıyor.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki COVID-19 vakalarının hızlı bir şekilde azaldığına işaret etti.
Kentteki iş yerlerinin müşterilerinden aşı kanıtı istemeyi bugünden itibaren durduracağını belirten Bowser, kamusal alanlardaki maske zorunluluğunu da 1 Mart'tan itibaren gevşeteceklerini açıkladı.
Bowser, 1 Mart itibarıyla okullar, sağlık merkezleri ve toplu taşıma harici alanlarda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.
Washington DC'de Omicron varyantı ile zirve yapan vaka ve ölü sayıları son haftalarda sert gerilemişti.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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