Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'nda (EGYPS 2022) yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, günlük 400 bin varillik üretim artışı planına bağlı kalacağını kaydeden Mezrui, grubun, küresel pazarın istikrarını koruması için şu ana kadar çok şey yaptığını söyledi.

"Petrol üretiminde Rusya'nın yeri doldurulamaz"

Mezrui, OPEC grubundaki hiçbir ülkenin, petrol üretiminde Rusya'nın yerini dolduramayacağını aktardı.

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilime işaret eden Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın yaşanan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

BAE'li Bakan, İran destekli Husilerin BAE'ye düzenlediği saldırılara da değinerek, altyapılarının saldırılara karşı korunaklı olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD'li yetkililerin iki ülke arasındaki krizle ilgili yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, bugün 95,39 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,31 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.