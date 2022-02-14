Özenle paketlerini hazırlıyorlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.



Almanya'da sokakta yaşayan evsizlere yardım eli Türklerden geldi.

Köln kentinde sokakta kalan evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Bir yardım kuruluşu çatısı altında bir araya gelen gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemeleri ile kıyafetler verdi.



Yardımsever Türklerin katkılarıyla zaman zaman farklı şehirlerde de yardım etkinlikleri düzenleniyor.