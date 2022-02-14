Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'daki Türklerden evsizlere örnek davranış
[Fotoğraf: TRT Haber]
Almanya'da evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum ülkede yaşayanları endişelendiriyor. Almanya'daki Türkler ise örnek bir yardımseverliğe imza attı, dondurucu soğukta evsizlere yardım eli uzatıldı.
Özenle paketlerini hazırlıyorlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.
Almanya'da sokakta yaşayan evsizlere yardım eli Türklerden geldi.
Köln kentinde sokakta kalan evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtıldı.
Bir yardım kuruluşu çatısı altında bir araya gelen gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemeleri ile kıyafetler verdi.
Yardımsever Türklerin katkılarıyla zaman zaman farklı şehirlerde de yardım etkinlikleri düzenleniyor.
Etiketler: Almanya Sosyal Yardımlar
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