Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıcaklık arttıkça sertleşen bir metal alaşımı keşfedildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hong Kong'da sıcaklığa rağmen formunu koruyan, hatta daha katı ve esnek hale gelen bir metal alaşımı keşfedildi. "Yüksek Entropili Elinvar" isimli metalin uzay teknolojilerinde kullanılması bekleniyor.
Hong Kong'taki City Üniversitesi'nde araştırmacılar ısıya dayanıklı bir metal alaşımı keşfetti.
Literatürde bir ilk
"Yüksek Entropili Elinvar" metal alaşımı 727 santigrat derece ve üzerine ısıtıldığında bile formu değişmiyor. Aksine daha da katılaşıyor ve esnek hale geliyor.
Şu ana kadar bilinen tüm metaller sıcaklık arttıkça yumuşama özelliği gösteriyor.
Ortam sıcaklığındaki artışa rağmen formu çok az değişen, beklenenin aksine daha da katılaşan metal alaşımı literatürde bir ilk.
Uzay teknolojisinde kullanılacak
Dayanıklı metal alaşımının uzay teknolojilerinde kullanılması bekleniyor.
Uzaydaki yüksek sıcaklıklara dayanabileceği düşünülen metal alaşımının kronometre ve saat yapımında da kullanılabileceği söyleniyor.
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