Hong Kong'taki City Üniversitesi'nde araştırmacılar ısıya dayanıklı bir metal alaşımı keşfetti.

Literatürde bir ilk

"Yüksek Entropili Elinvar" metal alaşımı 727 santigrat derece ve üzerine ısıtıldığında bile formu değişmiyor. Aksine daha da katılaşıyor ve esnek hale geliyor.



Şu ana kadar bilinen tüm metaller sıcaklık arttıkça yumuşama özelliği gösteriyor.



Ortam sıcaklığındaki artışa rağmen formu çok az değişen, beklenenin aksine daha da katılaşan metal alaşımı literatürde bir ilk.

Uzay teknolojisinde kullanılacak

Dayanıklı metal alaşımının uzay teknolojilerinde kullanılması bekleniyor.

Uzaydaki yüksek sıcaklıklara dayanabileceği düşünülen metal alaşımının kronometre ve saat yapımında da kullanılabileceği söyleniyor.