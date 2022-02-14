15 milyonluk nüfusu ile Kanada’nın en büyük eyaleti olan Ontario’nun Başbakanı Doug Ford, COVID-19 nedeniyle kapalı olan tüm iş yerlerinin 17 Şubat'tan itibaren açılacağını söyledi.

Aşı pasaportu uygulaması kaldırılıyor

Ford, eyalet genelinde kullanımı zorunlu olan aşı pasaportu uygulamasının da, 1 Mart'tan itibaren sona ereceğini duyurdu.

Kararların eyaletin sağlık otoritelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alındığını ifade eden Ford, “Bu harika bir haber ve virüse karşı mücadelemizde ne kadar bir araya geldiğimizin bir işareti. Henüz ormandan çıkmamış olsak da doğru yönde ilerliyoruz" dedi.

Ford’un açıklamalarına göre, 17 Şubat'tan itibaren sosyal toplanma limitleri kapalı alanda 50, açık alanda ise 100 kişiye çıkacak.

Aşı pasaportunun gerekli olduğu çoğu kapalı kamusal ortamda kapasite sınırları ve pasaport uygulaması kaldırılırken, buna restoranlar, toplantı ve etkinlik alanları, oyun tesisleri ve spor salonları ile sinemalar da dahil edildi.

Yeni kararlar kapsamında, kapalı dini mekanlardaki kapasite limitleri kaldırıldı.

Kapasite sınırı iki metrelik sosyal mesafe

Karara göre, marketler, eczaneler ve perakende satış mağazaları için kapasite limitleri “iki metrelik sosyal mesafe” ile sınırlandırıldı.

Başbakan Ford ayrıca, aşı pasaportu gerekliliğinin 1 Mart'tan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerde kaldırılacağını duyurdu.

Bazı sektörlerde aşı zorunluluğu yürürlükte

Başbakan, uzun süreli bakım ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde aşı zorunluluğunun şimdilik yürürlükte kalacağını sözlerine ekledi.

Kanada’nın Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Manitoba eyalet hükümetleri de şubat başında COVID-19 kısıtlamalarını kaldırdıklarını açıklamıştı.