Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar 'bilgi terörizmi'
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklama yapıyor:
-Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.
-Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor.
-Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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