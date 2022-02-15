Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklama yapıyor:

-Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.

-Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor.

-Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.

Ayrıntılar geliyor...