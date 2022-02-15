Moskova - Kiev hattında kriz tırmanıyor..

Türkiye ise Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

Ukrayna'da şu an 20 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunuyor. Vatandaşlar Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezi ya da bulunduğu bölgeye göre büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarca aranıyor. Onlara herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları soruluyor.

"Vatanımız sağ olduğu sürece bizim bir sıkıntımız yok"

Hayatını Ukrayna'da sürdüren Türklerden biri de Ercan Ardınç...

Ardınç, 20 yıldır Donbass'ın yanı başındaki Mauripol şehrinde işletmecilik yapıyor:

"Beni Dışişleri çağrı merkezinden aradılar. Herhangi bir sıkıntınız var mı, yok mu, durumunuz nasıl, iş durumunuz nasıl, eğer Türkiye'ye gitmek istiyorsanız yerinizi hemen ayıralım. Ben de dedim çok sağ olun. Vatanımız sağ olduğu sürece bizim bir sıkıntımız yok. Hatta bizi düşünmeleri çok güzel oldu."

2014'te savaşta oradaydı

16 yıldır Ukrayna'da yaşayan Yener Atıcı'nn Mauripol'de bir restoranı bulunuyor:

"Dün Odessa Konsolosluğu'ndan aradılar. Arkadaşlar, bir sıkıntı varsa Türkiye'ye gitmemizde yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de kendilerine burada iş yerimizin olduğundan dolayı şu an için gerek olmadığını söyledik sağ olsunlar ilgilendiler."

Atıcı, ülkede 8 yıl önce yaşanan çatışmalara da şahit olmuş.

Yener Atıcı, "2014 yılında savaşta buradaydık. Çok kötü anlar yaşadık, yaşamış biri olaraktan söylüyorum. Savaş iyi bir şey değil hiçbir yerde onaylanmış bir şey değil." dedi.

Dışişleri'nden "seyahat" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yaptı. Doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Seyahat etmek zorunda olanların ise Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği ile temasa geçmesi önerildi.