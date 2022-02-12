Dışişleri'nden Ukrayna'ya seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Moskova-Kiev gerginliğine ilişkin, seyahat uyarısında bulundu. Uyarıda, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna-Rusya krizinde tansiyon yükselmeye devam ederken, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine Seyahat ve Güvenlik Duyurusu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
"Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2022
Dışişleri’nin Ukrayna’ya seyahat uyarısına dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/k20gcme8ru pic.twitter.com/CaFZ4WXrk5
- 17:21
- 17:21
- 17:11
- 17:22
- 16:55