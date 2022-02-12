Çevrim içi düzenlenen panelde son dönemde Türkiye ve BAE ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlardaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi hususları görüşüldü.

Türkiye'nin Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan dış politikasına dikkat çekilen panelde, Türkiye'nin ve BAE'nin bölgede birer siyasi ve ekonomik güç olarak önemli aktörler olduklarının altı çizildi.

Panelde, güvenlik, savunma sanayii ve ekonomi alanlarında iş birliği imkanlarının yanı sıra jeostratejik değişimlerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri ile iki ülkenin bölgedeki barış ve istikrara sağlayabileceği katkı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, panelin son zamanlarda iki ülke arasında yeniden hız kazanan ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasına vesile olacağını, birçok konunun derinlemesine ele alındığını, gelecek döneme ışık tutacak kıymetli sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

"Ekonomik ilişkilerin daha da iyileşmesi beklenmekte"

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasında yakın dönemde enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ışığında ekonomik ilişkilerin daha da iyileşmesi beklenmektedir. BAE ülkemizi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla ülkelerinde yeni pazarlar açacak bir ülke olarak kabul etmektedir. Böylece var olan ticaret hacmini artırmayı hedeflemektedir."

BAE'nin Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağı olduğuna işaret eden Altun, BAE'deki Türk yatırımlarının inşaat, otomotiv parçaları ve yenilenebilir enerji alanlarında yoğunlaştığını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Var olan ortaklıkların çeşitlendirilmesini, ekonominin yanı sıra enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm, iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği konularında iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye-Körfez ilişkilerinde, zorlu jeopolitiğin getirdiği tehditlere karşı ülkemizin, barışçıl her türlü diplomatik çabayı destekleyici, dost, ortak ve bölgesel müttefik ağını genişletici yaklaşımda olduğunu ifade etmek isterim.

Türkiye ve BAE'nin bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz. Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedefliyoruz."