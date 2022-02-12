Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Enflasyonun, Türkiye'de ve dünyada uzun süre boyunca konuşulacak önemli bir problem olduğunu belirten Bakan Nebati, "Üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız. Enflasyonu etkileyebilecek tüketici kredilerine karşı makro tedbirleri uygulamaya alıyoruz" dedi.

Fahiş fiyat uygulayanlar için gerekli adımlar atılacak

Her alanda yeni tedbir paketleri sunulacağını belirten Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele çalışmalarının fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı noktasında da gerekli adımların atılacağını söyledi:

"Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fahiş fiyat, sizin karlarınızla işimiz yok. Fakat fahiş fiyat uygulayanlarla enflasyonla mücadele timi ilgili yerlerde gerekli adımları atacaklar. Önce fiyatı yükseltip sonra kampanya ile indirilmesinin 1 Mart'tan itibaren önüne geçmiş olacağız."