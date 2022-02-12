Enflasyonla Mücadele Timi geliyor
Üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlamayı hedeflediklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat uygulayanlar için Enflasyonla Mücadele Timi kurulacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Enflasyonun, Türkiye'de ve dünyada uzun süre boyunca konuşulacak önemli bir problem olduğunu belirten Bakan Nebati, "Üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız. Enflasyonu etkileyebilecek tüketici kredilerine karşı makro tedbirleri uygulamaya alıyoruz" dedi.
Fahiş fiyat uygulayanlar için gerekli adımlar atılacak
Her alanda yeni tedbir paketleri sunulacağını belirten Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele çalışmalarının fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı noktasında da gerekli adımların atılacağını söyledi:
"Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fahiş fiyat, sizin karlarınızla işimiz yok. Fakat fahiş fiyat uygulayanlarla enflasyonla mücadele timi ilgili yerlerde gerekli adımları atacaklar. Önce fiyatı yükseltip sonra kampanya ile indirilmesinin 1 Mart'tan itibaren önüne geçmiş olacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız. pic.twitter.com/sqTNxjGz10— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2022
- 16:46
- 16:46
- 16:39
- 16:31
- 16:32