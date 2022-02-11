Moskova-Kiev hattında gerilim devam ediyor. ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği açıklaması geldi.

Ülkeler, vatandaşlarının Ukrayna'ya seyahat etmemelerin uyarısında bulunuyor.

ABD, vatandaşlarının 24 ila 48 saat içinde terk etmelerini istiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'da işgalin her an başlayabilir, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerekiyor ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacağız." dedi.

Sullivan, vatandaşlarının 24 ila 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere devatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

Danimarka: 48 saat içinde terk edin

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz." dedi.

Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Norveç'ten de terk edin çağrısı geldi

Norveç Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Hollanda, terk etmeyi son dakikaya bırakmamalarını istedi

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın Kiev Büyükelçisi Jennes de Mol'un Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar ile Rusya-Ukrayna arasındaki krizle ilgili çevrimiçi toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 50 Hollanda vatandaşının katıldığı çevrim içi toplantıda, de Mol'un Hollandalıların Ukrayna'yı terk etmeyi son dakikaya bırakmamalarını istediğinin altı çizildi.

"Olası bir savaşa hazırlıklı olun"

De Mol'un, Hollanda vatandaşlarından Ukrayna'da kalmalarının gerekli olup olmadığını kontrol etmelerini istediği, ülkede kalmayı tercih edenlerin olası bir savaşa iyi bir şekilde hazırlıklı olmalarının önemine dair uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna'daki durumun çok belirsiz olduğunu ve aniden kontrolden çıkabileceğini belirten de Mol'un, "Bu nedenle size şimdiden soruyoruz: Burada kalmanız gerçekten gerekli mi? Değilse, o zaman şimdiden ülkeyi terk etmeyi düşünün. Vatandaşlar ülkede kalmayı seçerse, hazırlıklı olmaları kendi sorumluluklarındadır.” uyarısında bulunduğu aktarıldı.

De Mol'un, bölgede krizin tırmanması durumunda Hollanda hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyenlerin tahliyesine yardımcı olmayacağına vurgu yaptığı, vatandaşların kendi ulaşım araçları ile sınırı geçmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

İsrail diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkarma kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayan İsraillilere bundan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Ukrayna'da ikamet eden İsraillilerin de ülkede kalmaya devam etme hususunu yeniden gözden geçirmelerini isteyen Bakanlık, vatandaşlarına her halükarda sıcak noktalarda bulunmamalarını tavsiye etti.

Güney Kore, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.