Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 22:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
ABD: Rusya, Olimpiyatlar bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.
Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarının altını çizdi.
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Etiketler: ABD Rusya Son Dakika Ukrayna
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