ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarının altını çizdi.

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