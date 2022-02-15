ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sabah Devlet Başkanı Putin ile görüşerek üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim.

ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Avrupa konusunda güvenlik kaygıları varsa görüşmeye hazır olduğumuzu söyledim.

[Rusya-Ukrayna Gerilimi]ABD Başkanı Joe Biden: Bu sabah Devlet Başkanı Putin ile görüşerek üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Avrupa konusunda güvenlik kaygıları varsa görüşmeye hazır olduğumuzu söyledim.https://t.co/mGZDQYtmqo pic.twitter.com/mte4sdlo3D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2022

Rusya halkı bizim düşmanımız değil.

Rusya saldırırsa bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kesinlikle hala mümkün. Amerikalılar Ukraynayı şimdi terketmeli.

ABD askerlerini savaşmaları için Ukrayna'ya göndermeyeceğim.

Rusya'ya karşı çok güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırız.

Rusya Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak ettiğinde bunu yapmamıştık, şu an bütün bu tedbirler masada.

Rusya ne zaman harekete geçerse derhal harekete geçeceğiz. Rusya ekonomik olarak bundan çok kötü bir şekilde etkilenecektir.

[Rusya-Ukrayna Gerilimi]ABD Başkanı Joe Biden: Eğer Rusya devam ederse bütün dünya olarak ona karşı çıkacağız ve Rusya'ya karşı çok güçlü yaptırımlar yapmaya hazırız. Daha önce hiç uygulamaya girmediğimiz ithalat ihracat tedbirleri uygulamaya hazırız.https://t.co/mGZDQYtmqo pic.twitter.com/fmXMQYXPMo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2022

Rusya ABD'ye veya müttefiklerine saldırırsa (Siber saldırı da dahil) buna karşılık güç kullanılacaktır.

Eğer Rusya devam ederse bütün dünya olarak ona karşı çıkacağız ve Rusya'ya karşı çok güçlü yaptırımlar yapmaya hazırız. Daha önce hiç uygulamaya girmediğimiz ithalat ihracat tedbirleri uygulamaya hazırız.