Alman medyasındaki haberlere göre, Olaf Scholz Moskova'ya indikten sonra Rus doktorları tarafından yapılması istenen PCR testini kabul etmedi. Onun yerine Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli doktor uçağa davet edilerek test yaptı.

Scholz'un Rus doktorlarının yapmak istediği PCR testini kabul etmediği için Putin ile 6 metrelik masada bir araya geldiği aktarıldı.

Scholz ile uçakta bulunan 50 kişilik heyetin Almanya'dan ayrılmadan önce 3 kez negatif sonuçlu PCR testi sunmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Macron görüşmesinde de aynı masa kullanıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde COVID-19 testi yaptırmayı reddetmiş, bu nedenle Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanmıştı.

Kremlin protokolünün, Macron'a yönelik bu tutumu başta Fransa olmak üzere tüm dünya basınında geniş yankı bulmuştu.