ABD'li düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporu, sivilleri hedef alan Esed rejiminin ülkeye gönderilen yardımlara da müdahale ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre, sadece Kasım 2021'de, 1 milyon 3 bin koli erzaktan ancak 43 bin 500'ü yerine ulaştı. Yardımların geriye kalan yüzde 96'lık kısmına ise Esed rejiimi el koydu.

70 sayfalık raporda, rejimin "yardım sektörü" oluşturduğu vurgulanarak “BM, Suriye’ye para girişinin başlıca yollarından biri ve ekonomiyi canlandırmada büyük bir rol oynuyor." ifadelerine yer verildi.

BM aracılığıyla Suriye’ye gönderilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Esed rejimi yardımlara el koyuyor. Kasım 2021'de Türkiye’den giden yardımların yüzde 96’sı engellendi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/nvkKKbvY3s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Raporu kaleme alan Natasha Hall "Korkunç suçlar işleyen buna rağmen iktidarda kalıp yardım kuruluşunu da kontrol eden bir liderin tarihte çok fazla örneği yoktur." yorumunda bulundu.

"BM çalışanlarının çoğu, rejim yanlılarının akrabaları"

“Suriye’de Yardımları Kurtarmak” başlıklı raporda, ülkedeki BM çalışanlarının büyük bölümünün üst düzey rejim yanlılarının akrabası olduğuna dikkat çekildi.

Esed’in kardeşi Maher Esed ve iş insanı Muhammed Hamşo’nun, bazı bölgelerdeki madenleri çıkarmak için BM ile satın alma sözleşmeleri imzalıyor.

Araştırmaya göre, Esed hükümeti 10 yıldır yardımları muhaliflerden zorla alıp iş birlikçilerine yönlendiriyor.

Suriye’de rejim ve terör örgütü PKK kontrolündeki bölgelere gönderilen milyonlarca kolinin akıbeti ise bilinmiyor.