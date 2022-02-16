Toplam vaka sayısının 1 milyon 552 bin 851'e ulaştığı ülkede, COVID-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 7 bin 202'ye çıktı.

Ülkede Omicron varyantı nedeniyle büyük bir enfeksiyon dalgası yaşanırken, ilkokullarda ve bakım evlerinde ücretsiz Kovid-19 hızlı test kitleri dağıtılacağı bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, yetkililerin aşısız çocuklar ve yüksek risk grupları için korumayı güçlendirmek amacıyla bir sonraki haftadan itibaren anaokullarında, ilkokullarda ve bakım evlerinde ücretsiz hızlı test kitleri dağıtmaya başlayacağını söyledi.

Kim, yetkililerin yeni sosyal mesafe önlemlerini açıklamadan önce hem salgının büyüyen ekonomik yükünü hem de Omicron varyantının tehlikelerini dikkate alacaklarını kaydetti.

Öğrencilerin test kiti kullanımı

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hye, okulların öğrencilerin haftada iki kez kullanımı için yeterli test kiti alacağını ancak bu tür testlerin zorunlu olmayacağını bildirdi.

Öğrencilerin pazar ve çarşamba akşamları öğrencilerin okula gelmeden önce evde hızlı antijen test kitleri ile test yaptırmalarını istediklerini söyleyen Yoo, "Bu testler pozitif çıkarsa, PCR testleri yaptırmak için lütfen yerel sağlık ofisini ziyaret edin" dedi.