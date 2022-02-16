İngiltere'de ocak ayı tüketici fiyat endeksi açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 5, 5'e çıktı.

İngiltere'de enflasyon, son 30 yılın zirvesini görmüş oldu.

İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık TÜFE ocak ayında yüzde 5,5 olarak açıklandı. pic.twitter.com/88pniPEjVo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Ülkede akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve benzinin pompa fiyatı litre başına 1,48 sterline, dizel ise 1,51 sterline ulaştı.

Akaryakıt fiyatları son 12 ayda yüzde 60’tan fazla artış gösterdi.

İngiltere'de işsizlik ise aralık ayında yüzde 4 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.