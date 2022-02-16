Almanya'da, çok sayıda kişiye "NSU 2.0" imzalı ölüm tehditleri göndermekle suçlanan aşırı sağcı zanlı ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Zanlı, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı", adlı terör örgütüne atıfla "NSU 2.0" imzasını kullanarak, 2018-2021 yılları arasında çok sayıda kişiye tehdit mektubu göndermekle suçlanıyor.

Savcılık, soruşturmada tehdit mektuplarının arkasında Berlin'de yakalanan tek bir şüphelinin olduğunu belirledi.

Aralarında NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın da olduğu tehdit edilen isimler ise buna karşı çıkıyor.