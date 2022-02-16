Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye göçmen akını devam ediyor.



Bu akını durdurmak için eski ABD Başkanı Donald Trump sınıra duvar ördürmeye başlamıştı.

Joe Biden'ın başkanlığa gelmesiyle duvar projesi durdu. Ancak bu sefer de Meksika göçmenlere sınırda geçiş izni vermiyor.

Ağızlarını dikerek greve başladılar

Sınırda aylardır süren bekleyiş, sıradışı bir protestoya yol açtı. Bir düzine göçmen ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.



Ağızları dikmek için iğne ve diş ipi kullanıldı.

Dudaklarını dikmek için birbirlerinden yardım alan göçmenler, ağızlarında kamışla su içebilmek için bir parça boşluk bıraktılar.



Göçmen hakları savunucuları, göçmenlerin sınırda beklemek için paralarının kalmadığını, sınırı geçmekten başka da çarelerinin olmadığını söylüyor.

Başvurularda yüzde 87 artış yaşandı



Eleştirilerin odağındaki Meksika Ulusal Göç Kurumu, başvurularda geçen yıldan bu yana yüzde 87 artış yaşandığını açıkladı.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma kuruluşu da sınırlara gelen göçmen sayısının bir yıl içinde 458 binden bir milyon 700 bine yükseldiğini duyurdu.