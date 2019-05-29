ABD Başkanı Donald Trump destekçisi bir grup, GoFundMe'den başlattıkları kampanyadan kazandıkları milyonlarca dolarla, ABD-Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladı.

Kampanya destekçilerinden eski ABD askeri Brian Kolfage pazartesi günü sosyal medyadan, New Mexico'da duvarın inşasına başladıklarını bir dizi fotoğrafla duyurdu.

Kolfage, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Tarih yazdık. İlk defa bir uluslararası sınır duvarı kitle fonlamasıyla yapılıyor. GoFundMe bağışlarımızla ödedik. Bugün bağış yap" ifadelerini kullandı.

Kolfage, inşaatın geçen yıl başlatılan kampanyada toplanan 22 milyon dolarla finanse edildiğini söyledi.

Sahadaki yarım kilometrelik bir duvarın bitmek üzere olduğu ve yaklaşık 6 milyon ila 8 milyon dolara inşa edileceği belirtildi.

Kampanya, ABD Kongresinin, Donald Trump'ın duvar planı için istediği bütçeye onay vermemesi üzerine başlatılmıştı.

İnşaatı Kolfage'ın kar amacı gütmeyen örgütü WeBuildtheWall Inc. yürütüyor.

Trump'ın duvar planı

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gitmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek, Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları, sınırı geçmeye çalışan ve aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükü metleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi bu ayın başında San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: CNN International