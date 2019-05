ABD Başkanı Donald Trump destekçisi bir grup, GoFundMe'den başlattıkları kampanyadan kazandıkları milyonlarca dolarla, ABD-Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladı.

Kampanya destekçilerinden eski ABD askeri Brian Kolfage pazartesi günü sosyal medyadan, New Mexico'da duvarın inşasına başladıklarını bir dizi fotoğrafla duyurdu.

Kolfage, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Tarih yazdık. İlk defa bir uluslararası sınır duvarı kitle fonlamasıyla yapılıyor. GoFundMe bağışlarımızla ödedik. Bugün bağış yap" ifadelerini kullandı.

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ