AA 11.01.2026 14:18

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava, kara ve denizden yoğun saldırılarına devam ediyor.

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait topçular Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok bölgeyi bombalarken, güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlara hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde de İsrail’e ait savaş uçakları, Cibaliya’nın doğusu ile Beyt Lahiya’da hava saldırıları düzenledi ve bazı binaları havaya uçurdu. Söz konusu saldırılar topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşledi.

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
