Hafif Yağmurlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2026 10:55

Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden tesis ediliyor

Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini belirtti.

Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden tesis ediliyor
[Fotograf: AA]

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep Valisi Garib, "Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli olarak yeniden istikrara kavuştuğunu ifade eden Halep Valisi, kentte huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini söyledi.

Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti.

Halep Valisi Garib, "Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır." şeklinde konuştu.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Milli Eğitim Bakanlığı "Özel eğitimde 27 yaş engeli" haberlerini yalanladı
11:51
Emekli ve istihdama 186,5 milyar liralık kaynak
11:42
Türk somonu ihracatı 520 milyon doları aştı
11:41
Türkiye'den 401 milyon dolarlık domates ihraç edildi
11:27
Kars'ta sakallı akbaba görüntülendi
11:45
Halep'te su kesintisi giderildi
Gazze'de enkazların arasında günlük yaşam
Gazze'de enkazların arasında günlük yaşam
FOTO FOKUS
Bursa'da fırtına limandaki yapıları parçaladı
Bursa'da fırtına limandaki yapıları parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ