Dünya
AA 11.01.2026 03:02

İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Bakanlar Toplantısında işgalci İsrail'in, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini resmen tanıması reddedilerek, bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT ana merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü İİT Bakanlar Toplantısının sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı.

Açıklamada, toplantıda, "İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Somali'deki gelişmelerin ele alındığı" belirtilerek, İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının reddedildiği ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsrail'in Somaliland bölgesini resmen tanımasının, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan bir tehdit oluşturan tehlikeli bir adım" olduğunu kaydetti.

İİT'nin, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Taha, Filistin'deki duruma da değinerek, "İsrail'i, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye zorlamanın gerekliliğini" vurguladı.

Taha ayrıca, tüm sınır kapılarının açılarak Gazze'ye insani yardım girişinin güvence altına alınmasının önemine değindi.

İsrail Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

