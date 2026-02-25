Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
AA 25.02.2026 18:10

Şehidimiz İzmir'de defnedildi

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidimiz İzmir'de defnedildi

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı, Balıkesir'de düzenlenen askeri törenin ardından İzmir'in Çiğli ilçesine getirildi.

Evka-2 Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Şehribani Bolat ile rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan baba Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat törende gözyaşlarını tutamadı. Aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri destek verdi.

Şehidimiz İzmir'de defnedildi

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Haliloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken şehitlik mertebesine ulaşması sebebiyle ailesinin duygularını paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki vatan olmadan millet olmaz, millet olmadan da devlet olmaz. Vatan gerektiğinde uğrunda can verilen ve medeniyet kurulan bir yerdir." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda top arabasına kadar taşındı.

Şehidimiz İzmir'de defnedildi

Baba Yusuf Bolat'ın tekerlekli sandalyesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu sürerken, aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, İzmir Valisi Süleyman Elban, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, askeri yetkililer, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın özgeçmişi

İzmir’de 10 Kasım 1985’te doğan İbrahim Bolat, ilk ve orta öğreniminin ardından 1999 yılında girdiği Maltepe Askeri Lisesinden 2003’te mezun oldu.

2003’te girdiği Hava Harp Okulunu 2007 yılında teğmen rütbesiyle tamamlayan Bolat, 30 Ağustos 2010’da üsteğmenliğe, 2016’da yüzbaşılığa, 2021’de ise binbaşılığa terfi etti.

2007-2008'de İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2008-2009'da İzmir Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığında, 2009-2013'te Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2013-2016'da Akhisar Hava Meydan Komutanlığında, 2016-2018'de İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2018-2019'da Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında, 2019-2023'te Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, 2023-2025 yıllarında ise Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptı.

Bolat, 2025'ten itibaren ise Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapıyordu.

Bolat, 25 Şubat 2026'da scramble görevi için kalkış yaptıktan kısa süre sonra kumanda ettiği F-16 uçağının, Balıkesir-Bursa yolu Aktarma köyü mevkisine düşmesi sonucu şehit oldu.

