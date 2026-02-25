Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
Dünya
AA 25.02.2026 18:16

İran: ABD ile müzakereleri ülkeyi "ne savaş ne barış" durumundan çıkaracak şekilde yönettik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakere sürecini, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatları doğrultusunda sürdürdüklerini ve "ne savaş ne de barış" şeklindeki "yıpratıcı" durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

İran: ABD ile müzakereleri ülkeyi "ne savaş ne barış" durumundan çıkaracak şekilde yönettik

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Bu süreç yarın Cenevre'de Dışişleri Bakanı'nın (Abbas Erakçi) katılımıyla devam edecek. Hükümet olarak, Devrim Rehberi'nin (Hamaney) yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda müzakere sürecini yönlendirmeye ve 'ne savaş ne de barış' şeklindeki yıpratıcı durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin iyi bir gelecek vadettiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere süreci istenen sonucu verirse, önümüzdeki engelleri kaldırmak ve ülkenin kalkınma sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerletmek şüphesiz mümkün olacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve bunu daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

