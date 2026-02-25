Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
AA 25.02.2026 17:41

Somali'de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Somali'de şiddetli kuraklık, çatışmalar ve azalan küresel insani yardım nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Federal hükümet ve BM kuruluşları yaptıkları açıklamada, Somali'de insani krizinin daha da derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırma raporundan elde edilen verilere göre mart ayı sonuna kadar Somali'de yaklaşık 6,5 milyon insanın kötüleşen kuraklık, çatışmalar ve küresel yardım kesintileri nedeniyle şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

2026'da 5 yaşın altındaki 1,84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı kaydedilen raporda, bunların yaklaşık 500 bininin ise ağır derecede yetersiz besleneceği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen BM’nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ve Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı desteğin acilen artırılması gerektiğini söyledi.

Somali
