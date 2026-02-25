Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2026 17:49

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ve beraberindeki heyet, İran-ABD nükleer görüşmelerinin üçüncü turuna katılmak üzere biraz önce Tahran'dan Cenevre'ye hareket etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

ETİKETLER
İran ABD ABD-İran gerilimi
Sıradaki Haber
Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
18:25
Tokat'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı
18:18
İran: ABD ile müzakereleri ülkeyi "ne savaş ne barış" durumundan çıkaracak şekilde yönettik
18:12
Şehidimiz İzmir'de defnedildi
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
18:01
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırarak hayvanlarını çaldı
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ