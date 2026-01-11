Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 11.01.2026 03:55

Halep'teki terör örgütü YPG'li son grup şehrin dışına tahliye ediliyor

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG, ülkenin kuzeydoğusuna tahliye ediliyor.

Halep'teki terör örgütü YPG'li son grup şehrin dışına tahliye ediliyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları: Çatışmaların sebebi YPG'nin Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısıdır
Güvenlik kaynakları: Çatışmaların sebebi YPG'nin Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısıdır

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

PKK/YPG Terör Örgütü Suriye
İİT: İsrail'in Somaliland bölgesini tanıması uluslararası hukukun açık bir ihlali
