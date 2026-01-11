Hafif Kar Yağışlı 0.9ºC Ankara
AA 11.01.2026 15:32

Katil İsrail’in yardımları engellediği Gazze’de soğuktan 21 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi’nde, kış mevsiminin başlamasından beri, 21 kişi soğuktan hayatını kaybetti.

Katil İsrail’in yardımları engellediği Gazze’de soğuktan 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in süregelen saldırıları, abluka ve altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi sonucu 1,5 milyondan fazla Filistinlinin asgari insani koşullardan yoksun, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi verdiği hatırlatıldı.

Aşırı soğuklar nedeniyle, kış mevsiminin başlamasından bu yana 18’i çocuk, 21 kişinin söz konusu hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, sahadan elde edilen doğrulanmış verilere göre, soğuk hava koşulları nedeniyle ölenlerin tamamının zorla yerinden edilen siviller olduğu kaydedildi.

Bu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi en savunmasız kesimleri tehdit eden insani felaketin boyutlarını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, yakıt eksikliği, güvenli barınma alanlarının bulunmaması, battaniye ve kışlık giysi yetersizliği ile insani yardımların yeterli ölçüde girişine izin verilmemesinin krizi daha da ağırlaştırdığı tekrarlandı.

Beklenen soğuk hava dalgalarıyla ölümler artabilir

Açıklamada ayrıca, gelecek günlerde etkili olması beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar arasında can kayıplarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail’in bu sonuçlardan "tam ve doğrudan sorumlu" olduğu belirtilen açıklamada, yaşananların "yavaş öldürme, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarının" bir devamı olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insani yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunulan açıklamada, güvenli barınma merkezlerinin sağlanması, ısınma ve yardım malzemelerinin koşulsuz şekilde Gazze’ye ulaştırılması ve daha fazla can kaybının önlenmesi talep edildi.

Ateşkese rağmen insani kriz derinleşiyor

Hükümetin Medya Ofisinin açıklamasında, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik ihlallerini sürdürdüğü, insani yardımların girişini kısıtladığı ve bu durumun sahadaki insani felaketi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekildi.

Gazze’de yüz binlerce Filistinlinin, şiddetli soğuk, yağmur ve rüzgara karşı korumasız, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği, barınma, sağlık ve ısınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle bebekler ve çocukların hayati risk altında olduğu kaydedildi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
