TRT Haber 11.01.2026 15:39

İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul için 5 günlük hava tahmini[İstanbul için 5 günlük hava tahmini]

Yağışlar yerel ve kuvvetli olacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da Pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan Marmara bölgesinde güney ve doğuda yerel kuvvetli yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

