Gündem
TRT Haber 11.01.2026 14:38

Yüzyılın konut projesinde yeni haftanın kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura programını, “16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak." dedi.

Yüzyılın konut projesinde yeni haftanın kura takvimi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, bugün Tunceli’de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli’de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"86 milyon vatandaşımız kazanacak"

Sosyal medya hesabından 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram, “16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak” mesajını verdi.

21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane’de 940, Bayburt’ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1020, Rize’de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4 bin 905, Malatya’da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılması bekleniyor.

