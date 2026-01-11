Kar Yağışlı 1.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.01.2026 12:55

14 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bunlardan 39'unun tutuklandığını ve zanlıların hesaplarında 685 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

14 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından siber dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

685 milyon liralık işlem hacmi

Operasyonlar kapsamında yakalanan 90 şüphelinin, 2020-2025 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelendiğinde, yaklaşık 685 milyon lira işlem hacmine sahip olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Zanlıların vatandaşları mağdur etmek için kullandıkları yöntemler ise şöyle sıralandı: Kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi, Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık, Yasa dışı bahis oynatılması ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık edilmesi,
Vatandaşların bilgisi dışında banka hesaplarından para çekilmesi.

39 şüpheli tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemeye yönelik kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarmamızı ve MASAK’ı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

